Videoüberwachung in Steyr beschlossen

Nach Linz und Wels bekommt nun auch Steyr fix eine Videoüberwachung in der Innenstadt. Laut dem Steyrer Bürgermeister Gerald Hackl (SPÖ) werden die Pfarrgasse und Teile des Stadtplatzes bald schon permanent überwacht.

Ab jetzt soll es schnell gehen mit der Videoüberwachung: Mit Jänner werden bei einem Lokalaugenschein in der Steyrer Innenstadt die Standorte für die Kameras festgelegt, sagt Bürgermeister Gerald Hackl (SPÖ). „Dann geht es nur noch darum, die Kameras zu kaufen.“ In Folge müssen Leitungen gegraben und zur Polizei gelegt werden. „Im Frühjahr werden die Kameras in Betrieb gehen werden“, so Hackl.

Stadt Steyr zahlt 150.000 Euro

Laut Hackl werden insgesamt vier Überwachungskameras montiert werden, hierzu bedarf es als letzte Hürde lediglich die Zustimmung der Hauseigentümer. Die Stadt Steyr einigte sich noch vor Weihnachten mit der Polizei darauf. Die Kosten in der Höhe von bis zu 150.000 Euro übernimmt die Stadt.

Die Bilder aus den Überwachungskameras sollen der Polizei dienen um Straftaten aufzuklären, sagt Hackl: „Wir hatten zuletzt einen bedauerlichen Fall, bei dem ein junger Mann nach einem Faustschlag ins Koma gefallen ist.“ Weil es in der Vergangenheit mehrerer solcher Straftaten gab, sind die Kameras gerechtfertigt, so Hackl.

Videoüberwachung auch in Wels und Linz

Wels folgt damit dem Vorbild von Wels und Linz. Auch dort werden Stadtteile mit Kameras überwacht. Damit sei es auch gelungen, bei der Aufklärung von Straftaten zu helfen, so der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).

