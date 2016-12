Herausforderungen der Bauern 2016

Eine durchwachsene Bilanz für die Bauern bezeichnet Landwirtschaftskammerpräsident Franz Reisecker das abgelaufene Jahr. Massive Spätfröste oder die gesunkene Nachfrage nach Biotreibstoffen haben den Bauern zu schaffen gemacht.

Besonders die Milchbauern habe es wegen der schwachen Nachfrage hart getroffen, so Landwirtschaftskammerpräsident Franz Reisecker: Erst jetzt, zu Jahresende habe sich die Situation entspannt, von einer Trendwende könne aber noch keine Rede sein. Die habe sich heuer hingegen am Schweinemarkt eingestellt, wegen eines noch nie dagewesenen Exportbooms nach China, so Reisecker.

Hohe Getreideernte

Weltweit habe es heuer eine sehr hohe Getreide-, Mais- und Ölsaatenernte gegeben, die Erträge am Getreidemarkt seien heuer das vierte Jahr in Folge über dem Durchschnitt gelegen. In Oberösterreich könne für heuer hingegen zumindest von einer Durchschnittsernte beim Getreide gesprochen werden.

APA/Herbert Pfarrhofer

Schadholz wegen Borkenkäfer

Die sinkende Nachfrage bei Biotreibstoff stelle ein Problem dar, hingegen werde die Anbaufläche von Soja wegen der guten Ernte im heurigen Jahr erhöht. Recht stabil zeigte sich heuer übrigens der heimische Holzmarkt: Trotz hoher Mengen Schadholz wegen des Borkenkäferbefalls gab es leichte Preissteigerungen, sagt Reisecker.

