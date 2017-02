New York: OÖ. Delegation erlebt Proteste

Der amerikanische Präsident Donald Trump treibt viele junge Leute auf die Straße. Sagte man bis vor kurzem der „Generation Y“ Egozentrik, Spaß und Selbstzufriedenheit nach, erlebte die oö. Delegation in New York die politisch-engagierte Seite der Jungen.

Beim Frauenmarsch gingen weltweit Millionen junger Frauen auf die Straße, um gegen den neuen Präsidenten zu protestieren. Superstars wie Meryl Streep, Madonna oder die Talkmasterin Oprah Winfrey meldeten sich kämpferisch zu Wort. Die amerikanischen Protestkundgebungen erinnern ein wenig an die Anti-Kriegsdemos und an die Anti-Atom-Bewegung. Jenna und Sheila, zwei junge Studentinnen aus Dallas waren auch bei den Kundgebungen in New York dabei.

Aus Windhaag bei Freistadt stammt ursprünglich Helga Traxler. Die Oberösterreicherin lebt seit ein paar Jahren als Portrait- und Mode-Fotografin in New York. Den neuen amerikanischen Präsidenten sieht sie mit Skepsis, denn ein Präsident, der Mauern statt Brücken bauen will, behage ihr nicht. Wird das Land der unbegrenzten Möglichkeiten am Ende zu einer überregulierten Großmacht?

Engere Zusammenarbeit erwartet

Ganz anders hingegen zeigen sich die Vertreter der Außenwirtschaftskammer von Österreich. Michael Friedl erwartet sich eine noch engere Zusammenarbeit: „Ich denke alle Österreich-Niederlassungen sind in Bezug auf Donald Trump vorsichtig abwartend bis optimistisch. Die EU steht nicht auf der ‚Abschussliste‘. Österreich hat fast 700 Unternehmen in den USA in allen Branchen Verpackung, Industrieöfen, Kreativindustrie, Autozulieferfirmen, Architekturleistungen… das Gute ist, dass die Österreicher Nischenplayer sind, die sehr flexibel mit Problemen regieren können, ich glaube, wir sind am richtigen Weg.“

Mit dabei bei der Reise sind neben dem Landeshauptmann auch Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ), Wirtschaftslandesrat Michael Strugl (ÖVP),everin Mayr (Grüne) und Brigitte Povysil (FPÖ), Rektor Meinhard Lukas, Markus Achleitner, Geschäftsführer der Eurothermen, Nora Mack, Medizintechnik-Cluster und die Geschäftsführer des Kepler Uniklinikums Elgin Drda und Heinz Brock, Landeskulturdirektor Reinhold Kräter.

