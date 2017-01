Fortsetzung: Prozess um Mord in Sibirien

In Wels steht am Mittwoch erneut ein 43-jähriger Tschetschene wegen des Raubmordes an einer Marktfrau vor 16 Jahren in Sibirien vor Gericht. Zu Prozessbeginn im Juni behauptete er, jemand anderer zu sein, und vermutete eine Intrige gegen ihn.

„Bin ein anderer“, beteuerte der Angeklagte von Anfang an. Laut den russischen Behörden gilt er als einer jener Täter, die im Jahr 2000 in Sibirien die Marktfrau getötet haben. Anschließend waren die Männer mit dem Ersparten der Frau - rund 100.000 Rubel und 4.000 Dollar - geflüchtet; Geld, das die Frau für die Hochzeit ihrer Tochter gespart hatte.

Zwei Täter in Russland verurteilt

Zwei Täter wurden in Russland verurteilt, der dritte soll laut russischen Ermittlern ein heute 43-jähriger Tschetschene sein, der sich nach Österreich abgesetzt hat. Der Mann, der subsidiären Schutz genießt, wurde anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert. Er trägt allerdings einen anderen Namen als von den Russen übermittelt.

Aussage eines Komplizen als Basis

Die Anklage stützt sich zudem auf die Aussage eines der Mittäter. Der Verteidiger wies darauf hin, dass sich dieser bei der Schilderung des Tatablaufs in Widersprüche verwickelt habe: „Er tischt Geschichten auf, die so nicht gewesen sein können.“ Die Geschworenen konnten sich aber kein eigenes Bild machen, weil es auch nicht gelang, die von der Untersuchungsrichterin via Skype durchgeführte Einvernahme abzuspielen. Zudem fehlte eine Zeugin, die erkrankt war. Daraufhin wurde der Prozess vertagt.

Link: