Mutter half schwer verletztem Kleinkind nicht

Mehrere Stunden lang soll die Mutter eines Zweijährigen keine Erste Hilfe geleistet haben, nachdem der Bub einen Kochtopf mit kochendem Wasser vom Herd gezogen hatte und sich dabei schwere Verletzungen zugefügt hatte.

Die Polizei vermutet, dass der Bub am Mittwochnachmittag in einer Wohnung in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) einen Topf mit kochendem Wasser von einer Herdplatte zog. Der Topf dürfte dabei umgekippt sein und der Bub erlitt Verbrühungen am Kopf und am Oberkörper.

Keinen Arzt gerufen

Laut Polizei soll seine 34-jährige Mutter mehrere Stunden lang keine Erste Hilfe geleistet haben, sie soll auch keinen Arzt verständigt und auch nicht die Rettung gerufen haben.

APA/Herbert Neubauer

Nach Stunden ins Krankenhaus gebracht

Erst als ein Bekannter in die Wohnung kam, sei schließlich doch die Rettung alarmiert worden. Das schwer verletzte Kleinkind wurde sofort in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt die genaueren Umstände des Vorfalls.