Suche nach Bergsteiger am Großen Pyhrgas

Samstagfrüh sind Suchmannschaften und Hubschrauber in Spital am Pyhrn zu einem Bergsteiger aufgebrochen, der am Großen Pyhrgas abgestürzt ist. Eine erste Suche musste am Abend abgebrochen werden. Die Einsatzkräfte hatten Freitag und Samstag Kontakt mit dem 35-Jährigen.

Er war am Freitagnachmittag trotz extremer Kälte auf den großen Pyhrgas (Bezirk Kirchdorf an der Krems) aufgestiegen. Der 35-jährige aus Prambachkirchen (Bezirk Eferding) konnte noch kurz mit der Bergrettung telefonieren und teilte ihnen mit, dass er abgestürzt und verletzt ist – Dann brach der Handykontakt ab. Von der Mutter erfuhren die Bergretter, dass er gut ausgerüstet sei. Die Nacht auf dem über 2.200 Meter hohen großen Pyhrgas war mit bis zu minus 20 Grad extrem kalt.

ORF

Vier Hubschrauber im Einsatz

Seit Samstagfrüh sind vier Hubschrauber im Einsatz. Laut der Bergrettung stürzte er unter dem Gipfelkreuz bis zu 300 Meter ab und hat sich an den Füßen verletzt, so Georg Schürrer von der Bergrettung Spital am Pyhrn.

Den 35-Jährigen exakt zu lokalisieren sei schwierig, nach den Angaben des Mannes könnte er in einem Kar (vom Gletscher ausgeschürfte, sesselförmige Gesteinsmulde) liegen. Die Suchmannschaften kämpfen gegen Eiseskälte und Lawinengefahr.

Suche Freitagabend abgebrochen

Bereits Freitagnachmittag haben etwa 70 Bergretter versucht das Gelände abzusuchen, am Abend wurde die Suche jedoch abgebrochen. Laut der Bergrettung Spital am Pyhrn soll der Prambachkirchner ohne Begleitung unterwegs gewesen sein.