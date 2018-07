AK-Test: Preisunterschiede bei Elektrikern

Die Stundensätze und Fahrtkosten von Elektromonteuren und Servicetechnikern gehen laut Konsumentenschutz weit auseinander. Sie empfehlen, mehrere Kostenvoranschläge einzuholen.

Die Preisauskünfte, die die Konsumentenschützer von den 136 befragten Elektrikern erhielten, waren sehr unterschiedlich: Eine Stunde Arbeitszeit eines Elektromonteurs kostet demnach zwischen 48 und 80 Euro. Wenn man eine Stunde den Dienst eines Servicetechnikers in Anspruch nimmt, kann das zwischen 48 und knappen 100 Euro kosten.

Unterschiede auch bei Fahrtkosten

Nicht nur bei den Stundensätzen stellten die Konsumentenschützer große Unterschiede fest, sondern auch bei den Fahrtkosten: Eine zehn Kilometer lange Anfahrt kostet laut Konsumentenschutz-Test zwischen 23 und 76 Euro.

Empfehlung: verbindliche Kostenvoranschläge

Man solle mehrere Kostenvoranschläge unterschiedlicher Firmen einholen, so die Konsumentenschützer. Nur so könne man Preise vergleichen und Geld sparen. Außerdem sei es empfehlenswert, einen verbindlichen Kostenvoranschlag zu vereinbaren, der nicht überschritten werden dürfe und bei dem das Unternehmen über Mehrkosten informieren müsse. Benötigt der Handwerker weniger Materialien oder Arbeitszeit als angenommen, müsse die Ersparnis an den Konsumenten weitergegeben werden.

