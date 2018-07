„Kontraste“ beim Klassikmusikfest Mühlviertel

Innerhalb des oö. Festspielreigens finden sich neben großen Veranstaltern auch eine Reihe kleiner Festivals, die aufgrund ihrer exklusiven Programme besonders beliebt sind. So auch das Klassikmusikfest Mühlviertel in Oberneukirchen.

Kammermusik auf allerhöchstem Niveau, ein Programm, das auf seine Art einzigartig ist und die heimelige Atmosphäre eines Holzstadels - das sind die Ingredienzien, aus denen sich das Klassikmusikfest Mühlviertel zusammensetzt. „Kontraste“ lautet das Motto, unter das Pianist und Intendant Clemens Zeilinger das viertägige Fest diesmal stellt.

Nähe zwischen Publikum und Musikern

Kontraste in den Lebensentwürfen von komponierenden Frauen und Männern, Kontraste im Charakter der Musik des Nordens und des Südens, des Westens und des Ostens, oder Kammermusik in kontrastreichen Besetzungen - jeder Abend ist einem ganz bestimmten Kontrast gewidmet. Zu den Merkmalen des Klassikmusikfestes Mühlviertel, das am Donnerstag startet, gehören auch die Nähe zwischen Publikum und Musikern sowie der Gedankenaustausch nach den Konzerten.

