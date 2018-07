Millionenschwerer Betrug vor Gericht

Ein millionenschwerer Betrug wird am Dienstag am Landesgericht Linz verhandelt. Eine Vereinsobfrau soll rund 2,5 Millionen Euro veruntreut haben. Die Frau und ihr mitangeklagter Lebensgefährte sind geständig.

Einen Großteil der Millionen soll die 40-Jährige bei Onlinewetten verspielt haben. Geld, das eigentlich Menschen mit Beeinträchtigung zugute kommen sollte.

Gefälschte Abrechnungen vorlegt

Als Obfrau eines Sozialvereins, der sich um die persönliche Assistenz von Menschen mit Beeinträchtigung kümmerte, habe sie dem Sozialressort des Landes gefälschte Abrechnungen vorlegt. So konnte die 40-Jährige 766.000 Euro an Fördergeld zu unrecht kassieren und in die eigene Tasche stecken, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Linz. Jahrelang war den Mitarbeitern der Sozialabteilung der Betrug nicht aufgefallen.

Darüber hinaus soll sie als Chefin von zwei Vereinen 1,65 Millionen Euro für sich abgezweigt haben. Fast eine Million Euro habe sie online verspielt, mit dem Rest zahlte sie unter anderem drei Autos und den Bau ihres Hauses. Der Frau drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Lebensgefährte mitverantwortlich

Ihr 44-jähriger Lebensgefährte muss sich am Dienstag ebenfalls vor Gericht verantworten. Ihm wird Beweismittelfälschung, Falschaussage und Geldwäsche vorgeworfen. Dafür drohen ihm bis zu drei Jahre Haft. Das Paar ist geständig, ein Urteil wird für Dienstagnachmittag erwartet.