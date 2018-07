Nach Überfall Beute im Bordell verprasst

Zwei Männer, die Ende Juni einen Wirt in Haid (Bezirk Linz-Land) ausgeraubt haben, sind am Mittwoch in Ansfelden geschnappt worden. Die Beute war nicht mehr zu finden, denn die beiden hatten sie sofort in einem Bordell verjubelt.

Am 30. Juni sah der Wirt in den frühen Morgenstunden eine Gestalt, die sich unter den Bistrotischen vor seinem Lokal versteckte. Als er nachsehen ging, wurde der 59-Jährige von dem Unbekannten und einem weiteren Mann - beide mit Skihauben maskiert - angegriffen. Es kam zu einer Rangelei, die Räuber entrissen ihrem Opfer die Kellnerbrieftasche und flüchteten zunächst unerkannt.

Der Ältere ist geständig

Die Ermittlungen führten die Polizei zu einem 25-Jährige und seinem 21-jährigen Komplizen, die gleich nach der Tat die Beute in einem Bordell ausgegeben haben sollen. Die beiden wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert, nur der Ältere ist geständig, so die Exekutive am Freitag.

