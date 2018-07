Verletzte bei Zusammenstoß mit Mähdrescher

In Weng (Bezirk Braunau) sind Donnerstagabend bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Mähdrescher zwei Personen verletzt worden. Wie sich nach dem Unfall herausstellte, war der Autofahrer alkoholisiert.

Der Fahrer des Mähdrescher wollte aus der Ellinger Gemeindestraße im Bereich Elling auf die Altheimer Straße (B148) einbiegen. Dabei sah er zwar ein Auto, das Vorrang hatte, im Verkehrsspiegel auf die Kreuzung zukommen, der 38-Jährige war jedoch der Meinung, dass es sich noch ausgehe und bog nach links Richtung Braunau ein.

Pressefoto Scharinger

Das Auto prallte gegen den Anhänger, auf dem das Mähwerk verladen war. Der 39-jährige Autofahrer und seine Tochter wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, am Auto entstand Totalschaden, am Mähdrescher entstand leichter Schaden am Mähwerk. Wie sich später herausstellte, war der Autolenker alkoholisiert.