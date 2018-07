Sicherheitstipps für die Urlaubszeit

Wenn im Sommer die Urlauber unterwegs sind, haben auch die Diebe Hochsaison. Das Bundeskriminalamt hat eine ganze Reihe von Tipps, wie man den Tätern ihr Handwerk zumindest erschweren kann, gesammelt.

Gedränge an Bahnhöfen, Flughäfen oder Haltestellen sollte man unbedingt meiden, Rucksack oder Tasche geschlossen vor dem Körper tragen, Geld, Kreditkarten und Papiere in verschiedenen Innentaschen, Brustbeuteln und Geldgürteln aufbewahren, so das BKA. Empfohlen wird auch, Koffer und Gepäck an Bahnhöfen und Flughäfen nie unbeaufsichtigt lassen und das Hantieren mit größeren Geldmengen zu vermeiden.

Am Auto als Tourist erkennbar

Wer mit dem eigenen Auto unterwegs ist, sollte daran denken, dass Fahrzeuge von Touristen leicht am Kennzeichen erkennbar und daher auch leichte Beute für Kriminelle sind. Autofenster sollte daher möglichst geschlossen bleiben, etwa im Ausland beim Halt vor einer roten Ampel, weil Diebe leicht in das Fahrzeug greifen könnten. Man sollte auch nie vergessen, Kofferraum oder Dachträger abzusperren.

Offenes Handschuhfach

Beim Urlaub mit dem Wohnwagen empfiehlt das BKA noch bei Tageslicht den Campingplatz anzusteuern und in der Nacht Türen und Fenster zu schließen. An Autobahnraststätten sollte man das leere Handschuhfach im Auto offen lassen, damit Diebe auf einen Blick sehen können, dass nichts zu holen ist.

Sicherheitstipps für die Urlaubszeit gibt es übrigens auch bei den örtlichen Polizeiinspektionen in Oberösterreich.

Link: