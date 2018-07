Schwierige Rettung einer Bergsteigerin

Starker Wind hat die Rettung einer Bergsteigerin in Grünau am Samstag besonders schwierig gemacht. Die Frau musste zu einer windgeschützten Stelle gebracht werden, damit sie vom Rettungshubschrauber geborgen werden konnte.

Die 25-jährige Regensburgerin stieg mit drei Begleitern durch den Tassilo Klettersteig von der Welser Hütte kommend Richtung Schermberg. Auf einer Seehöhe von etwa 2.100 Meter verletzte sich die Frau an der Schulter und konnte nicht mehr weiter. Weil das Handy an dieser Stelle keinen Empfang hatte, versuchte die Kletterergruppe durch Rufe Hilfe herbeizuholen.

Wiener Bergsteiger hörte Hilferufe

Ein Bergsteiger aus Wien wurde so auf die Notlage der Frau im Klettersteig aufmerksam und alarmierte, nachdem er in der Welser Hütte angekommen war, via Festnetztelefon die Bergrettung. Die Bergretter machten sich auf dem Weg, ein Hubschauber hob ab.

Verletzte zu windgeschützter Stelle gebracht

Wegen des starken Windes musste der Notarzthubschrauber Martin 3 seinen Rettungsversuch zunächst aber abbrechen. Während ein Flughelfer bei der Verletzten blieb, holte der Hubschrauber mehrere Bergretter der Ortsstelle Grünau und flog sie auf den Berg. Sie versorgten die Verletzte und seilten die 25-Jährige zu einer windgeschützten Stelle ab. Von dort aus konnte sie vom Hubschrauber abgeholt und in das Krankenhaus nach Gmunden geflogen werden.