Warnung vor Staus zu Ferienbeginn

Mit dem Schulschluss am Freitag starten auch viele Familien in den Urlaub, was einmal mehr für verstopfte Straßen sorgen wird. Nicht nur in Österreich, auch im Ausland rechnen Verkehrsexperten mit Stau.

Vor allem die Linzer Stadtausfahrten dürften wieder verstopft sein. Der ohnehin meist starke Freitagnachmittagsverkehr wird durch viele Urlauber zum Ferienbeginn noch verschärft. Die Radio-OÖ-Verkehrsredaktion warnt vor allem vor Staus auf der Mühlkreisautobahn (A7).

Samstag als Hauptreisetag

Die Hauptreisezeit wird der Samstag zwischen 9.00 und 15.00 Uhr sein. Richtung Süden wird die Tunnelkette Klaus (A9) einmal mehr zum Nadelöhr. Bei Überlastung kann es schnell zur Blockabfertigung kommen, die lange Wartezeiten mit sich bringen kann. Richtung Graz kann es auch vor dem Gleinalmtunnel zu Stau kommen.

Ebenfalls stauanfällig sind in Salzburg der Tauerntunnel auf der A10 zu Villach und in Kärnten der Karawankentunnel (A11) Richtung Slowenien. Mit Staus wird auch an der slowenisch-kroatischen Grenze beim Autobahnende in Richtung Kroatien gerechnet.

Teure Strafen für Temposünder

Richtung Deutschland, an den Grenzen bei Suben und am Walserberg bei Salzburg, muss mehr Zeit eingeplant werden. Speziell in Italien sollten Tempolimits genau eingehalten werden, denn zu schnelles Fahren wird mit 170 Euro bestraft.

