Mit Container in 30.000 Volt-Leitung

In Micheldorf (Bezirk Kirchdorf ) ist am Dienstagnachmittag der Lkw eines Entsorgungsunternehmens mit einem Container in eine 30.000 Volt-Leitung geraten. Der Kraftfahrer dürfte beim Verladen die Stromleitung übersehen haben.

Der 53-jährige Mann wollte Plastikabfälle in einen Müllwagen umladen. Er hob den Container mit eine hydraulischen Hebeeinrichtung hoch und übersah dabei offenbar die 30 KV-Leitung und streifte sie mit dem Container.

laumat.at/Matthias Lauber

Großeinsatz für Feuerwehr

Der Lkw begann zu brennen, der 53-Jährige konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wurde aber mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren Micheldorf und Altpernstein rückten mit 30 Mann an.

laumat.at/Matthias Lauber

Bevor mit den Löscharbeiten begonnen werden konnte, musste der Strom weiträumig abgeschaltet werden.

Rund 2.000 Stromkunden in Micheldorf und Umgebung waren längere Zeit ohne Strom.