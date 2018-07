Abstrakte Kunst in Galerie Schloss Parz

„Das hätte mein Kind auch malen können“, behaupten viele beim Betrachten abstrakter Malerei. Allerdings sprechen die Verkäufe von abstrakter Kunst für sich. Die Galerie Schloss Parz zeigt derzeit österreichische, abstrakte Malerei in allen Facetten.

Abstraktion, das ist das Weglassen von Unwesentlichem und die Konzentration auf das Wesentliche. Das Weglassen spielt in unserem Leben eine wichtige Rolle: Das Weglassen von Überflüssigem ist oft eine Wohltat. In der Wohnung. Im Gespräch. Im Kleiderschrank. Und in der abstrakten Kunst verhält es sich ähnlich. Und so entstehen oft beeindruckende abstrakte Bilder, die zum Phantasieren und Fühlen einladen.

Biografie in Bildern manifestiert

Die Malerin Maria Moser aus Frankenburg zeigt in ihrer Kunst eine Farbwelt, die an Rost und Glut erinnert. Und das kommt nicht von ungefähr, sagt Galeristin Barbara Wetzlmair: In ihren Gemälden manifestiert sich ihre Biografie. Maria Moser ist in einer Schmiede aufgewachsen. Und hier werden gewisse Elemente wie das Feuer, die Glut und das Eisen spürbar." In vielen der Bilder kommt die Farbe Rot vor.

Galerie Schloss Parz

In der Galerie Schloss Parz sind viele Kapazunder der heimischen ungegenständlichen Kunst zu sehen: Walter Vopava, Otto Zitko, Alois Riedl, Jakob Gasteiger, Herbert Brandl und Hans Staudacher, aber auch Isa Stein, Erich Steininger, Robert Schuster und Andreas Werner.

Isabella Miniberger

In den Räumlichkeiten von Schloss Parz ist die ganze Vielfalt abstrakter Kunst zu sehen. Besonders reduzierte Arbeiten, farbintensive, detailreiche und expressive Werke hängen in den hohen Räumen.

Akribische Handarbeit

Besonders fein gearbeitet sind die Tusche-Zeichnungen des in Wien lebenden Chinesen Chen Xi. Feine, unzählige Linien bringt er auf Papier. Es sind stundenlang, akribisch und akurat ausgeführte Werke: „Er bevorzugt Büttenpapier und seine minutiös aufgeführten Striche wirken, als wären sie mit dem Lineal gezogen“, sagt Wetzlmair, "Tatsächlich arbeitet der Künstler mit freier Hand. Diese penible Handarbeit strengt an. Und so kann der Künstler immer nur ein paar Stunden in einem Stück durchgehend arbeiten.

Galerie Schloss Parz

Im Kabinett der Galerie ist Martin Schnur (Steiermark) zu Gast. Seine Malerei steht im Kontrast zu den abstrakten Werken. Realistisch gemalte Frauen, Figuren und Landschaftsbilder überlagert er in seinen Bildern, die auf Kupfer, Papier oder Leinwand gemalt sind.

Die „Parz One“-Reihe präsentiert die gebürtige Waizenkirchnerin Evalie Wagner. Die Absolventin der Linzer Kunstuniversität malt zarte Bilder. Blätter, Sterne und Blumen sind ihre Motive.

Galerie Schloss Parz

Alle gezeigten Arbeiten lassen genügend Raum für persönliche Interpretationen zu und sind bis 27. August in der Galerie Schloss Parz in Grieskirchen zu sehen. Die Galerie ist jeweils am Montag, Samstag und Sonntag von 14.00 - 17.00 Uhr geöffnet.

