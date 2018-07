Arbeitslosigkeit weiter stark gesunken

Gute Nachrichten vom Arbeitsmarktservice: Die Arbeitslosigkeit ist gegenüber dem Vorjahr um mehr als 13 Prozent gesunken. Der Stellenmarkt hat sich im Juni weiter konsolidiert und wächst stabil mit einem Plus von über neun Prozent.

Laut AMS lag im Juni die Arbeitslosenquote in Oberösterreich bei 4,2 Prozent und damit um 0,7 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres. Eine niedrigere Quote können nur mehr Tirol und Salzburg vorweisen. Ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaft weiterhin erholt ist die Tatsache, dass sich im Juni mit 8.634 Personen um drei Prozent weniger Menschen arbeitslos gemeldet haben als im Juni 2017.

Herausforderung für AMS und Betriebe

Laut dem Landesgeschäftsführer des AMS, Gerhard Straßer, wird mit den niedrigen Arbeitslosenzahlen die wunschgemäße Besetzung offener Stellen auch über den Sommer sowohl zu einer Herausforderung für die Berater im Arbeitsmarktservice als auch für die Betriebe die ständig neue Arbeitskräfte und da besonders qualifizierte neue Mitarbeiter suchen.

Wirtschaft sucht nach Arbeitskräften

Auffällig und wenig überraschend ist, dass auch im Juni wieder viele Arbeitsplätze In der Gastronomie nicht besetzt werden konnten. 1.535 offene Stellen wurden in diesem Bereich verzeichnet, noch dramatischer ist der Bedarf bei den Leasingkräften - dort wurden mehr als 7.000 freie Arbeitsplätze gezählt. Wie schon in den vergangenen Monaten ist die Arbeitslosigkeit in den Bezirken Linz, Linz-Land und Steyr am stärksten zurückgegangen.

Viele offene Lehrstellen

Wer sich übrigens Sorgen um einen Lehrplatz für den Sohn oder die Tochter macht - im Juni hätten laut AMS 929 Lehrstellen sofort besetzt werden können.