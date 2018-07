FACC: Wachstum mit neuen Geschäftszweigen

Nach dem Rekordergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr peilt Flugzeugausrüster FACC mit Sitz in Ried im Innkreis 2018 erneut ein Wachstum an. Dazu arbeite man an neuen Geschäftszweigen etwa im Wartungs- und Reparaturbereich, hieß es.

FACC will heuer um die fünf Prozent wachsen. Beflügelt werde das durch die starke Nachfrage aus dem asiatisch-pazifischen Raum, sagte FACC-Chef Robert Machtlinger im Gespräch mit ORF-Redakteur Roland Huber am Donnerstag: „47 Prozent aller Flugzeuge werden in diesem Raum ausgeliefert. Davon wieder knapp die Hälfte, also 20 Prozent des Weltmarktes geht in den chinesischen Markt rein.“

ORF

Durch den Mehrheitseigentümer aus China hat das börsennotierte Unternehmen aus Oberösterreich Zugang zum chinesischen Markt.

Millionen Euro erwartet

Neue Geschäftsfelder sollen zusätzliche Millionen in die Kassen spülen. Ausgebaut wird unter anderem der Bereich „After-Market Services“ in Österreich, den USA und in Kanada. Die Modernisierung von Kabinen gehört da genauso dazu wie die Wartung, Reparatur von Bauteilen und Renovierungsarbeiten im Flugzeuginneren.

ORF

Zahlen wollte der Vizepräsident des neuen Geschäftsfeldes Christian Mundigler nicht nennen, „aber die Erwartungen aus dem gesamten FACC Aftermarket-Service-Breich sind im höheren doppelstelligen Millionenbereich." Das weltweite Marktvolumen liege da bei mehr als 60 Milliarden Euro, so Machtlinger.

Link: