Personelle Veränderungen bei ÖVP und SPÖ

Sowohl in der ÖVP als auch der SPÖ in Oberösterreich wird es in den kommenden Wochen und Monaten eine Reihe von Personalrochaden geben. Die Plätze von Landtags- und Bundesratsabgeordneten werden neu besetzt.

Der ÖVP-Bundesrat und Bürgermeister der Gemeinde Pötting (Bezirk Grieskirchen), Peter Oberlehner, wechselt mit 20. September in den Landtag, wo er das Mandat Walter Aichingers übernehmen soll. Das Bundesratsmandat Oberlehners geht an Anton Froschauer, den Bürgermeister von Perg. Foschauer ist auch seit 2015 Bezirksparteiobmann der OÖVP Perg.

Wechsel in der SPÖ

Auch in der SPÖ OÖ stehen größere Personalrochaden an. Nach der nächsten und damit letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause wird der Mauthausener Bürgermeister Thomas Punkenhofer sein Landtagsmandat zurücklegen und sich in Zukunft auf seine Arbeit als Bürgermeister konzentrieren. Seinen Job als Bezirkschef in Perg soll zumindest vorübergehend der der St. Georgener Bürgermeister Erich Wahl übernehmen.

Punkenhofers Landtagsmandat wird der bisherige SPÖ-Bundesrat Michael Lindner aus dem Bezirk Freistadt übernehmen. Für ihn rückt der Bürgermeister von Haslach an der Mühl, Dominik Reisinger in den Bundesrat nach.

