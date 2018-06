Leiche in der Ischler Ache gefunden

In der Ischler Ache in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) ist am Sonntag eine Leiche gefunden worden. Es handelt sich um einen 51-jährigen Mann aus Bad Ischl.

Schon in der Nacht zuvor hatten Anrufer bei der Polizei gemeldet, dass eine Person in der Traun beziehungsweise der Ischler Ache treibend gesehen worden sei. Eine Suchaktion in der Nacht blieb aber erfolglos.

wikimedia.org/Zenit

Obduktion angeordnet

Um kurz nach 8.00 Uhr fand dann ein Fischerei-Aufsichtsorgan auf seiner Patrouille den leblosen Mann im Fluss. Feuerwehrleute bargen die Leiche. Es handelt sich um einen 51-jährigen aus Bad Ischl. Die Umstände seines Todes waren Montagfrüh noch unklar. Eine Obduktion wurde angeordnet.