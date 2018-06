19-Jähriger mit Drogen und Waffen unterwegs

Ohne Führerschein, aber mit Drogen und Waffen ist ein 19-Jähriger am Samstag in Haid (Bezirk Linz-Land) von der Polizei erwischt worden. Er und zwei weitere Drogenlenker werden von der Polizei angezeigt.

Bei einer Kontrolle in St. Marien fanden die Polizisten dann in seinem Wagen Cannabis, Suchtmittelutensilien und verbotene Waffen. Angemeldet war das Auto zudem auch nicht. Als der Drogentest bei dem 19-Jährigen ansprang, wurde er für fahruntauglich erklärt. Der junge Mann aus Steyr wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Die Beamten konnten zudem zwei andere Drogenlenker am Wochenende aus dem Verkehr ziehen. Ein 24-Jähriger aus dem Mühlviertel hatte eine eigene Indoor-Plantage für Hanf in seiner Wohnung versteckt. So konnte er sich selbst mit Marihuana versorgen, berichtet die Polizei.

Bei Nachschau Drogen entdeckt

Aufgeflogen ist seine Hanfzucht nur, weil sein Auto einen Defekt hatte und ihn Polizisten aufhielten. Bei der Kontrolle verhielt sich der 24-Jährige so merkwürdig, dass er von den Beamten auf Drogen getestet wurde. Der Verdachte bestätigte sich: Der 24-Jährige war nicht nüchtern und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Beide Männer angezeigt

Zuvor war den Polizisten vom Bezirkskommando Rohrbach ein 54-Jähriger im Stadtgebiet aufgefallen, weil er seinen Wagen scheinbar unkontrolliert lenkte. Ein Polizeiarzt wies bei der Untersuchung die Drogen nach. Auch in dem Haus des 54-Jährigen hielten die Beamten eine Nachschau. Sie konnten geringe Mengen Marihuana sicherstellen. Beide Männer wurden bei der Bezirkshauptmannschaft und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.