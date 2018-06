Fünf Mädchen bei Autounfall verletzt

Fünf Mädchen sind bei einem Autounfall in Sarleinsbach (Bezirk Rohrbach) verletzt worden. Die 17- und 18-jährigen Freundinnen waren am Freitagnachmittag gemeinsam unterwegs. Autofahrer kamen den Mädchen zu Hilfe.

Die 18-Jährige lenkte den Wagen ihrer 17-jährigen Beifahrerin am späten Freitagnachmittag von Hühnergeschrei in Richtung Sarleinsbach. Im Auto waren noch drei weitere 18-jährige Mädchen. In einer Kurve verlor die junge Lenkerin die Kontrolle über den Wagen. Das Auto schlitterte Heck voran über eine steil abfallende Böschung, überschlug sich und blieb in einem Graben auf dem Dach liegen.

FF Sprinzenstein

Hinzukommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall, leisteten Erste Hilfe. Die Freundinnen wurden so versorgt, noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren. Eine 18-jährige Mitfahrerin hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass sie vom Notarzthubschrauber ins Linzer Unfallkrankenhaus geflogen werden musste.

FF Sprinzenstein

Die übrigen vier Mädchen wurden verletzt ins Krankenhaus Rohrbach gebracht. Die Sarleinsbacher Bezirksstraße wurde von der Feuerwehr während der Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.