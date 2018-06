Schwere Arbeitsunfälle im Großraum Linz

Zwei Arbeitsunfälle haben sich am Freitag im Großraum Linz ereignet. In einer Leondinger Tierhandlung bekam ein Mann beim Reinigen eines Aquariums einen Stromschlag. In Pucking zog sich ein Arbeiter mit einer Tischkreissäge schwere Verletzungen zu.

Der 45-jährige Mitarbeiter einer Puckinger Firma hatte an einer Tischkreissäge Schneidearbeiten durchgeführt. Plötzlich kippte die auf einer Werkbank frei stehende Tischkreissäge nach vorne. Der Puckinger griff reflexartig nach der Tischkreissäge um sie aufzufangen. Dabei geriet er mit der rechten Hand in das laufende Sägeblatt. Sein kleiner Finger wurde dadurch zur Gänze abgetrennt, der Ringfinger zum Teil. Der Schwerverletzte wurde in das Kepler Uniklinikum nach Linz eingeliefert. Dort wurde er zu Mittag operiert.

Stromschlag vermutlich durch technischen Defekt

Wenig später bekam in Leonding ein Mitarbeiter einer Tierhandlung einen Stromschlag. Zu dem Unfall kam es, als der 23-Jährige ein Aquarium reinigte, in dem Fische schwammen. Vermutlich löste ein technischer Defekt den Stromschlag aus. Der junge Mann wurde in einem Linzer Spital überwacht, da es nach einem Stromschlag zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen kommen kann.