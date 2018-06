Zwölf Verletzte bei Unfall mit Reisebus

Einen Großeinsatz hat es am Donnerstag für die Rettungskräfte im Inneren Salzkammergut gegeben: In Bad Goisern war kurz vor Mittag ein Reisebus in einen Unfall verwickelt worden. Zwölf Personen wurde verletzt, eine von ihnen schwer.

Der Bus mit asiatischen Touristen ist laut Günter Rainer von der Feuerwehr Bad Goisern mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Elf weitere Personen wurden laut Rainer leicht verletzt, 19 blieben unverletzt.

Salzkammergut Straße wieder frei

Die Salzkammergut Straße wurde nach dem Unfall für die Rettungsarbeiten gesperrt. Für Pkws wurde eine Umleitung eingerichtet, Lkws mussten die Sperre abwarten, so die Einsatzkräfte. Gegen 13.30 Uhr wurde die Sperre aufgehoben.

Link: