KTM baut neues Fahrradwerk

Zehn Millionen Euro Investiert KTM Fahrrad in Mattighofen (Bezirk Braunau) in eine neue Produktionsstätte. Ab Mitte Juli wird gebaut, die bestehende Halle abgerissen und auf 5.000 Quadratmetern die neue Fertigung errichtet.

Ein wesentlicher Grund für die Investition in Mattighofen sind die E-Bikes, die sich von Jahr zu Jahr besser verkaufen. Das würden die Zahlen eindeutig zeigen, so Stefan Limbrunner, Geschäftsführer bei KTM-Fahrrad: „Die E-Bikes haben ganz klar die Nase vorne, beim Umsatz sind es mehr als 60 Prozent und immer mehr auch bei den Stückzahlen. Wir haben uns hier in Mattighofen von 66.000 Stück im Vorjahr auf 88.000 Stück heuer gesteigert. 2019 haben wir 111.000 Stück geplant, die wir auch produzieren werden.“

ORF

Verkauf in 50 Länder der Welt

Die E-Bikes würden sich in den nächsten Jahren aber noch weiterentwickeln, sie würden schlanker, integrierter, smarter und damit auch wieder günstiger werden, so Limbrunner gegenüber dem ORF Oberösterreich. KTM-Fahrräder werden mittlerweile in 50 Länder der Welt geliefert.