Nachbar bemerkte Brand und löschte

Einem 39-jährigen Nachbarn ist es zu verdanken, dass ein Brand in einem Haus in Bad Goisern entdeckt und schnell gelöscht werden konnte. Der Mann bemerkte den Brandgeruch, schlug Alarm und bekämpfte die Flammen.

In dem Wohnhaus in der Ortschaft Weißenbach, die zu Bad Goisern gehört, war am Sonntagnachmittag niemand zu Hause. Der 39-jährige Nachbar allerdings bemerkte gegen 16.00 Uhr Uhr Brandgeruch und schaute nach. Er entdeckte, dass im Wohnzimmer des Hauses Feuer ausgebrochen war und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Brand mit vier Feuerlöschern bekämpft

Dann zögerte er nicht lange, schlug ein Fenster im Erdgeschoß ein und begann mit vier Feuerlöschern nacheinander, die Flammen zu bekämpfen. Der Nachbar war dabei recht erfolgreich, denn als die Feuerwehr eintraf, war das meiste bereits gelöscht. Mit Atemschutz führten die Einsatzkräfte noch Nachlöscharbeiten durch und suchten nach versteckten Glutnestern. Nach einer halben Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Verletzt wurde niemand, allerdings entstand durch die starke Rauchentwicklung im ganzen Haus hoher Sachschaden. Als Auslöser des Feuers gilt ein Ladegerät, das bisher nur einmal verwendet worden war.

Küchenbrand in Mauerkirchen

Auch in Mauerkirchen (Bezirk Braunau) richtete ein Brand großen Schaden an: Eine 46-jährige Mutter hatte am Sonntagnachmittag einen Topf mit Öl auf den eingeschalteten Herd gestellt und war dann mit ihren drei Kindern auf den Balkon gegangen, um mit einer Nachbarin zu reden. Als die Frau wieder in die Küche kam, brannte das Öl bereits lichterloh.

FF Mauerkirchen

Frau erlitt Rauchgasvergiftung

Die Familie floh ins Freie. Die Feuerwehr rückte an, um zu löschen. Die Küche brannte völlig aus, die 46-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins Spital.