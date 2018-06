15-Jährige bei Mopedunfall getötet

Ein 15-jähriges Mädchen ist in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Grieskirchen mit einem Moped tödlich verunglückt. Es war bereits der dritte tödliche Unfall mit einem Zweirad an diesem Wochenende.

Gegen 0.45 Uhr waren die 15-Jährige und zwei Burschen mit ihren Mopeds auf einer Gemeindestraße von Taufkirchen an der Trattnach kommend in Richtung Weng unterwegs. Sie wollten die Rieder Straße (B141) überqueren - laut Polizei unmittelbar vor einem herannahenden Auto.

Burschen schafften es noch über die Straße

Die beiden Burschen schafften das auch, die 15-Jährige aus Taufkirchen an der Trattnach wurde aber seitlich vom Auto erfasst und mehr als 100 Meter in eine Wiese geschleudert. Das Mädchen starb an der Unfallstelle. Ein Alkotest beim Autofahrer ergibt einen Wert von 0,7 Promille, bei den Burschen jeweils um die 0,6 Promille.

Tödlicher Unfall im Bezirk Schärding

Es war bereits der dritte tödliche Zweiradunfall an diesem Wochenende in Oberösterreich. Am Samstag starben zwei Motorradfahrer bei Unfällen im Innviertel. Im Bezirk Schärding verunglückte Samstagfrüh ein 62-jähriger Motorradfahrer tödlich - mehr dazu in Tödlicher Motorradunfall im Innviertel (ooe.ORF.at).

Gegen Leitschiene geprallt

Und in St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf) kam ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Thalheim bei Wels in einer Linkskurve auf der Pyhrnpassstraße zu Sturz und rutschte gegen eine Leitschiene. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.