Spitalsbetreiber gespag zieht Bilanz

Sechs Spitäler an acht Standorten betreibt die gespag in Oberösterreich, am Donnerstag sind die kommenden Projekte und aktuellen Zahlen des größten regionalen Gesundheitsversorgers präsentiert worden.

Im Sommer 2019 soll bereits das neue Kinder-Reha-Zentrum in Rohrbach-Berg in Betrieb gehen, von dem 35 Prozent der gespag gehören. Man erhofft sich dort einen Synergieeffekt mit dem Landeskrankenhaus Rohrbach.

Neue Geräte und Babyboom

In den bestehenden Häuser wird die Infrastruktur erweitert, so werden in Zukunft zwei weitere MRT in Vöcklabruck und in Rohrbach aufgestellt. Laut gespag war auch die Zertifizierung des Brustgesundheitszentrums nach EUSOMA, der Europäischen Gesellschaft für Brustkrebs-Spezialisten/-innen einzigartig in Österreich. In der Abteilung für Augenheilkunde und Optometrie des LKH Steyr ist seit 2017 ein Laser der neuesten Generation im Einsatz.

gespag

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen gespag und dem Unternehmen Greiner Bio-One sei es zudem gelungen, ein weltweites BestPractice-Beispiel für die digitale Blutprobenverarbeitung zu schaffen. Verwechslungen oder falsche Analysen können sollen ausgeschlossen werden können. Im LKH Kirchdorf feiert man mit 607 Geburten im Jahr 2017 ein Rekordergebnis.

Zufriedene Mitarbeiter und Patienten

Die gespag hat derzeit knapp 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ab 1. Juli kommen noch einmal 550 dazu, denn dann nimmt die 100-Prozent-Tochter der gespag, die Landespflege- und Betreuungszentrum GmbH in Christkindl, Gmunden, Neuhofen an der Krems und Wartberg ob der Aist ihren operativen Betrieb in den dortigen Pflegeeinrichtungen auf.

Stolz ist man bei der gespag auch, dass sich laut Angabe des Spitalsbetreibers bei einer Befragung 80 Prozent der Belegschaft mit ihrer beruflichen Situation sehr zufrieden bzw. zufrieden gezeigt haben. Der neue gespag-Vorstand Harald Schöffl sieht darin auch einen Grund dafür, dass die Patienten seinem Unternehmen bei Zufriedenheitsbefragungen immer wieder ein hervorragendes Zeugnis ausstellen.

2017 gab es in den sechs gespag-Spitälern weit über eine Million ambulante Behandlungen und mehr als 5.000 Geburten.

