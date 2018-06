Achleitner wird Strugl-Nachfolger

Markus Achleitner, der bisherige Generaldirektor der Eurothermen-Ressorts, wird der Nachfolger von Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl. Das hat Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Donnerstagvormittag bekanntgegeben.

Angelobt wird der neue Landesrat beim Budget-Landtag am 4. Dezember. Bis dahin wird Michael Strugl das Standortressort weiterhin leiten. Achleitner soll die Agenden seines Vorgängers zur Gänze übernehmen. Einzige Ausnahme sind allerdings die Finanzen, die Stelzer in Zukunft ganz allein verantworten will.

Stelzer: „Ein Mann der Praxis“

Achleitner sei „ein Mann der Praxis“, habe in den vergangenen Jahren bewiesen, „dass er es kann“ und das Großunternehmen Eurothermen „wirtschaftlich sehr erfolgreich“ geführt, so Stelzer bei einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Mit seiner Erfahrung sei Achleitner auch ab dem ersten Tag als Landesrat voll handlungsfähig.

Achleitner selbst möchte „Partner der Wirtschaft und Praktiker für die Wirtschaftstreibenden“ sein und „alles unternehmen, damit der Standort Oberösterreich der beste in Österreich ist“.

Chef der drei Eurothermen

Achleitner führt als Chef der drei Eurothermen Bad Schallerbach, Bad Ischl und Bad Hall das größte Tourismus-Unternehmen Oberösterreichs. Der 49-Jährige lebt in Aichkirchen im Bezirk Wels-Land und ist in seiner Freizeit begeisterter Schlagzeuger in der Musikkappelle Neukirchen bei Lambach. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Haberlander

Der Landesparteivorstand der ÖVP hat am Donnerstag auch beschlossen, dass Landesrätin Christine Haberlander Landeshauptmann-Stellvertreterin wird.

Haberlander ist seit 6. April 2017 Mitglied der Landesregierung und für Gesundheit, Frauen und Bildung zuständig.

Wenig Begeisterung in der SPÖ

SPÖ-Landesgeschäftsführerin Bettina Stadlbauer ist von den Änderungen in der Landespolitik offensichtlich wenig begeistert. Achleitner habe etwa zu wenig unternommen, dass die Mitarbeiter in den von ihm geführten Betrieben höhere Gehälter bekämen. Besonders auf Korn wird aber Christine Haberlander genommen: „Das ist kein gutes Zeichen – für die Frauen, die ihr egal sind. Für die Kinder, wenn ich an die Kindergarten-Strafsteuern denke“, so Stadlbauer in einer Aussendung.

