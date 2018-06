Betrüger als Handwerker unterwegs

In Linz sind Betrüger unterwegs, die sich als Handwerker ausgeben. Angezeigt wurde das fünfköpfige englischsprachige Team von einem 69-jährigen Mann aus Linz-Urfahr, der mehrere tausend Euro verlor.

Die Handwerker gaben vor, dass sie Reinigungen und Reparaturen am Haus vornehmen. Vier Teilzahlungen in bar wurden dafür vereinbart. Obwohl noch keine Leistung erbracht wurde, zahlte der Mann mehrere Tausend Euro. Daraufhin ergriff die Bande in einem silberfarbenen Van die Flucht.

Kein Einzelfall

Es handelt sich dabei nicht um einen Einzelfall, denn auch von einem 76-jährigen Mann aus Linz-Urfahr hatten die falschen Handwerker 2.000 Euro für Dacharbeiten geforderte. Der Pensionist bezahlte aber nur einen Teilbetrag.