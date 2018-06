Brand nach Blitzschlag in E-Werk

Einen Großeinsatz hat es Dienstagabend in Gutau (Bezirk Freistadt) gegeben: Dort verursachte vermutlich ein Blitz einen Großbrand in einem E-Werk. Schwere Unwetter hielten die Feuerwehren aber auch in ganz Oberösterreich auf Trab.

Das stark verrauchte Gebäude in Gutau machte auch den Einsatz von schwerem Atemschutz und einer Wärmebildkamera nötig. Der Kommandant der Feuerwehr Gutau, Josef Bindreiter, beschrieb die Situation gegenüber dem ORF Oberösterreich so: „Beim Eintreffen am Einsatzort stand bereits ein Großteil des Gebäudes in Vollbrand. Nach Abschaltung des Stromes haben wir mit den Löscharbeiten begonnen. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch.“ Neun Feuerwehren waren im Einsatz, verletzt wurde niemand.

Überflutungen vom Inn- bis zum Mühlviertel

Wie von den Meteorologen prognostiziert, hat in der Nacht auf Mittwoch eine Gewitterfront auch Oberösterreich erreicht. Die schweren Unwetter hielten die Einsatzkräfte in weiten Teilen des Landes auf Trab gehalten. Vom Inn- und Hausruckviertel verlagerten sich die Überflutungen in den Morgenstunden immer weiter in Richtung Mühlviertel. Mehr als 60 Einsätze verzeichnete das Landesfeuerwehrkommando. Von Verletzten ist bisher nicht die Rede.

Sehr viel schlimmer hat es den Raum Graz und Teile von Niederösterreich erwischt: der Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich wurde zum Katastrophengebiet erklärt. In Graz wurde bei einem Unwetter ein Mann von einem Baum erschlagen - mehr dazu in Mann von Baum erschlagen (steiermark.ORF.at).