Schwerer Unfall: Drogenlenker gab Hund Schuld

Ein Drogenlenker hat in Linz einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Er war im Linzer Stadtteil Kleinmünchen auf zwei stehende Autos an einer Kreuzung aufgefahren. Schuld daran soll der Hund des Lenkers sein.

Denn der Hund soll aus dem Kofferraum nach vorne gesprungen sein. Dadurch sei sein Besitzer am Steuer so stark abgelenkt worden, dass der 32-Jährige zwei Autos übersah, die an einer roten Ampel gehalten hatten.

Der Linzer fuhr fast ungebremst auf die beiden Autos auf, die in einander geschoben wurden. Dann schleuderte das Auto des 32-Jährigen nach rechts und prallte gegen einen weiteren Wagen. Vier Menschen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, einer von ihnen musste vom Notarzt versorgt werden.

Zweifel an Hunde-Version

Bei der Aufnahme des Unfalls kamen der Polizei aber Zweifel an der Version des Unfalllenkers. Denn der 32-Jährige stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Das bestätigte dann auch ein Drogentest. Dem Linzer wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.