Energy Globe Austria Awards verliehen

Zum 19. Mal sind am Dienstag in Linz Umweltschutz-Projekte mit dem Energy Globe Award Austria ausgezeichnet worden. Verliehen wird der Preis für nachhaltige, energieeffiziente Projekte. Einer der Sieger kommt aus Oberösterreich.

Ein Projekt zum gemeinschaftlichen Wohnen aus Garsten (Bezirk Steyr-Land) wurde in der Kategorie „Erde“ mit einem Energy Globe ausgezeichnet. Ein jahrhundertealter Bauernhof sei „nach neuesten Erkenntnissen“ renoviert worden, so die Begründung.

Aus dem „Bischofshof“ sei ein ökologisch wertvolles Zuhause für 20 Familien geworden – samt überdachtem Innenhof, um die Gemeinschaft zu stärken. Verantwortlich für den Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes war das Architekturbüro Fritz Matzinger aus Leonding.

Gesamtsieger Schokoladenfabrikant Zotter

Mit dem Projekt „Umweltschutz als Erfolgskonzept“ setzte sich der steirische Schokoladenfabrikant Zotter im Finale gegen neun Konkurrenten durch. Das Unternehmen informiere über „die Sinnhaftigkeit von nachhaltigem Handeln“ und beweise, dass auch ein bekannter Produktionsbetrieb rundum nachhaltig Schokolade produzieren könne, heißt es.

Mehr Nominierte aus Oberösterreich

Unter den bei der Veranstaltungen ebenfalls geehrten Finalisten waren auch die Johannes Kepler Universität mit einer neuen Solarenergie-Technologie und die Bio-Hofbäckerei Mauracher aus Sarleinsbach (Bezirk Rohrbach), die biologische Landwirtschaft und ökologisches Wirtschaften verbinde und täglich Produkte für mehr als 10.000 Menschen herstelle.

Idee aus Oberösterreich

Der Energy Globe Award, der gemeinsam mit der Energie AG vergeben wird, ist eine fast zwanzig Jahre alte Idee aus Oberösterreich, die inzwischen weltweit Beachtung findet. So wurde der Energy Globe etwa schon an Arnold Schwarzenegger oder Michail Gorbatschow überreicht. Mittlerweile wird der Preis in 182 Ländern vergeben, eingereicht waren heuer mehr als 2000 Projekte.

