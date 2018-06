Überfall auf Tätowierer in Lenzing

Ein Raubüberfall in einer Wohnung in Lenzing konnte rasch geklärt werden. Ein Tätowierer aus der Ukraine wurde dabei bedroht und niedergeschlagen, der Wohnungsbesitzer dagegen steckte laut Polizei mit den Tätern unter einer Decke

Der 20-jährige Tätowierer war zu Besuch bei seinem Bekannten in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck). In der Wohnung des 20-jährigen Gastgebers empfing der Tattoo-Künstler in der vergangenen Woche auch immer wieder Kundschaft und machte Tätowierungen, für die er bar kassierte.

Überraschende Gäste vor der Tür

In der Nacht auf Samstag läutete es an der Wohnungstür und der Lenzinger schickte seinen Gast aus der Ukraine zum Öffnen. Vor der Tür standen drei maskierte Männer, die den Tätowierer in die Wohnung zurückdrängten, ihn niederschlugen, mit einem Messer bedrohten, fesselten und ihm sein gesamtes Bargeld abnahmen. Auch der Wohnungsbesitzer wurde bedroht und gefesselt, dann flüchteten die Täter aus der Wohnung und fuhren mit einem Auto davon.

Nicht alle Opfer unschuldig

Bei den ersten Befragungen der beiden Überfallenen durch die Polizei kam schnell heraus, dass der 20-jährige Lenzinger nicht unbedingt ein unschuldiges Opfer sein könnte. Er verstrickte sich in Widersprüche und gab schließlich zu, dass er den Überfall gemeinsam mit einem 22-Jährigen Kasachen, einem 20-jährigen Ukrainer und einem 44-jährigen Weißrussen geplant habe.

Die drei Komplizen sowie ein vierter Mann, der im Fluchtfahrzeug am Steuer war, wurden ausgeforscht und festgenommen. Auch der Lenzinger sitzt in Haft.

Großteil der Beute sichergestellt

Der 20-jährige Tätowierer erlitt bei dem Überfall Prellungen und Hämatome im Gesicht. Der Großteil seines Geldes konnte bei den Räubern noch sichergestellt werden.