Drohungen mit Pistolen

Zwei Vorfälle, bei denen zu Waffen gegriffen wurde, hat es an diesem Wochenende in Oberösterreich gegeben. In beiden Fällen wurden keine Schüsse abgegeben. Nur einer der Bewaffneten konnte gefasst werden.

Am späten Samstagabend wurden auf dem Parkplatz des Hallenbades von Losenstein im Ennstal ein 24-jähriger Ternberger und seine Freundin von einem Unbekannten mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Der etwa 20 Jahre alte Unbekannte drohte mit der Waffe in der Hand in gebrochenem Deutsch, das er diese auch verwenden werde. Der 24-Jährige lief mit seiner Freundin zum Auto und flüchtete.

Bewaffneter nicht mehr zu finden

Von der Polizei wurde zwar sofort eine Fahndung eingeleitet, der Bewaffnete war aber nicht mehr zu finden. Der Auslöser des Vorfalls auf dem Parkplatz war laut Polizei eine Auseinandersetzung, zu der es bereits am Vortag gekommen war. Die Polizeiinspektion Garsten/Steyr-Land ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 4150.

Waffe aus der Hand gerutscht

Ebenfalls am Samstag soll gegen 5.30 Uhr ein 26-jähriger Iraner in der Linzer Altstadt mehrere Personen mit einer Waffe bedroht haben. Die Polizei wurde gerufen und die Polizisten sprachen den Verdächtigen auch sofort an. Als Antwort wollte der Iraner eine Waffe ziehen. Die Pistole rutschte ihm aber aus der Hand und fiel zu Boden. Der Mann wurde von den Polizisten überwältigt, dabei stellte sich auch heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte. Der Mann wurde festgenommen.