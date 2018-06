Taucherin im Attersee tödlich verunglückt

In Steinbach am Attersee ist am Samstagabend eine Taucherin aus Polen tödlich verunglückt. Die Frau hatte nach Problemen unter Wasser einen Notaufstieg gemacht und war leblos auf der Wasseroberfläche entdeckt worden.

Ihr Lebensgefährte begleitete die 38-jährige Polin bei ihrem Tauchgang am sogenannten Tauchplatz Ofen in Steinbach am Attersee. In 80 Meter Tiefe signalisierte sie ihm plötzlich Probleme und machte einen Notaufstieg.

Jede Hilfe kam zu spät

Zwei andere Polen, die zu diesem Zeitpunkt etwa 300 Meter entfernt am Ufer standen, sahen die leblose Frau leblos auf der Oberfläche treiben. Sie zogen die Verunglückte aus dem Wasser und alarmieren die Rettungskräfte. Für die 38-Jährige kam jede Hilfe zu spät.