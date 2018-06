Cannabispflanzen im Weißenbachtal gefunden

Neun teilweise bereits ausgereifte und blühende Cannabispflanzen hat die Polizei in einem abgelegenen Waldstück im Weißenbachtal bei Steinbach am Attersee (Bezirk Gmunden) gefunden.

Bisher unbekannte Personen dürften die bis zu 1,30 Meter hohen Pflanzen in Plastiktöpfen und -tonnen erst vor kurzem, also in den vergangenen Tagen, dort abgestellt haben. Ein Anrainer zeigte den Fund angezeigt.

futurefilmworks/pixabay

Laut Polizeimeldung wurden die Pflanzen „von den Beamten abgeerntet“. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, zu den Personen, die die Pflanzen im Weißenbachtal ausgesetzt hatten, fehlt derzeit jede Spur.