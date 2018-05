Krankenkasse kämpft gegen blauen Dunst

Der Weltnichtrauchertag am 31. Mai ist Anlass für die Gebietskrankenkasse, auf neue Kampagnen hinzuweisen, die noch mehr Menschen vom Rauchen abbringen sollen. Vor allem Eltern und Vereine sollen angesprochen werden.

Bei den Eltern, in den Vereinen und in den Berufsschulen will die Gebietskrankenkassse verstärkt ansetzen und das Bewusstsein für ein rauchfreies Leben schärfen. Paare, die ein Kind bekommen, sollen etwa darüber aufgeklärt werden, wie wichtig eine rauchfreie Wohnung ist. Vielen ist dabei oft nicht bewusst, dass „alter“ Rauch in Wänden oder Möbeln giftig bleibt.

„Kick ohne Tschick“

Auch Vereine sollen stärker bei der Präventionsarbeit eingebunden werden. Die neue Kampagne „Kick ohne Tschick“ mit dem Oberösterreichischen Fußballverband bringt unter anderem einen Wettbewerb um rauchfreie Vereinslokale.

Viele Raucher in Berufsschulen

Unter den Schülern der Berufsschulen ist der Raucheranteil besonders groß. Ideen zur Rauchfreiheit sollen die Schüler bei einem Filmwettbewerb verarbeiten. Das Land OÖ, das Institut Suchprävention, das Institut für Gesundheitsplanung und der Landesschulrat sind bei den Anti-Raucher-Kampagnen der Gebietskrankenkasse mit im Boot.

Link: