Tödlicher Verkehrsunfall in Sattledt

Ein Zusammenstoß von zwei Autos in der Nacht auf Donnerstag hat ein Menschenleben gefordert. Die Kollision ereignete sich auf einer Kreuzung der Voralpenstraße in Sattledt (Bezirk Wels-Land).

Laut Feuerwehr müssen die beiden Fahrzeuge mit voller Wucht zusammengeprallt sein.

laumat.at/Lauber

In einem der Autos war der Fahrer eingeklemmt, er wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.