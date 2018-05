Heuer kürzere Erdbeersaison

Die Erdbeersaison dürfte heuer aufgrund der Trockenheit kürzer dauern als üblicherweise. Außerdem fallen die roten Früchte etwas kleiner aus. In Oberösterreich gibt es übrigens nach NÖ bundesweit die meisten Erdbeerfelder.

Der als Erdbeermonat bekannte Juni wird heuer vermutlich seinem Namen nicht gerecht werden können. Früher als in den vergangenen Jahren setzte die Hochsaison ein, so Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (ÖVP). Dafür deutet derzeit alles darauf hin, dass die Erdbeersaison auch nicht so lange dauern wird.

ORF

Ein Drittel der gesamten Erdbeerflächen Österreichs befindet sich in Oberösterreich, und zwar rund 400 Hektar verteilt über das ganze Bundesland. Nur Niederösterreich hat noch mehr rote Früchte.

„Geschmacklich besonders gut“

Auffällig sei heuer auch, dass die Beeren aufgrund der trockenen Witterung kleiner als gewöhnlich sind. Laut Hiegelsberger seien sie dafür aber geschmacklich und qualitativ besonders gut. Ob mehr oder weniger Ernte am Ende rauskommt, das lasse sich - laut dem Agrarlandesrat - noch nicht abschätzen, denn die Späternte könne heuer - eben aufgrund der Trockenheit - kaum kalkuliert werden. Nur so viel, wer eine ideale Bewässerungstechnik hat, der werde vorne dabei sein.