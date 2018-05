Amtsmissbrauch: Bürgermeister vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bürgermeister von Pichl bei Wels Amtsmissbrauch vor, konkret sollen Gebühren falsch oder sogar gar nicht eingetrieben worden sein. Am Montag beginnt der Prozess am Landesgericht Wels.

Die Gemeinde soll bei Unternehmern, aber auch Gemeindebürgern auf Kanalgebühren verzichtet haben oder sie nur lax eingetrieben haben, so der zentrale Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen den ÖVP-Bürgermeister. Neben ihm müssen sich auch sein ehemaliger Amtsleiter und der Bauamtsleiter vor Gericht verantworten.

Prüfbericht brachte Fall in die Öffentlichkeit

An die Öffentlichkeit ist der Fall bereits im Sommer 2016, als damals ein noch nicht veröffentlichter Prüfbericht des Landes Medien zugespielt wurde. Darin heißt es auch, dass einige Liegenschaften in Pichl bei Wels nicht an das Kanalnetz angeschlossen sein sollen, obwohl sie dazu verpflichtet seien.

Bis zu 500.000 Euro Schaden

Durch die nicht eingetriebenen Gebühren soll ein Schaden von bis einer halben Million Euro entstanden sein.

