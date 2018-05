Wo der Blitz am häufigsten einschlägt

Experten rechnen heuer mit einem extrem starken Blitzjahr. Für die kommenden drei Monate werden bundesweit bis zu 150.000 Blitzeinschläge prognostiziert. In Oberösterreich schlägt im Bezirk Gmunden der Blitz am häufigsten ein.

Jährlich zu mehr als zwei Einschläge pro Quadratkilometer werden im Durchschnitt im Bezirk Gmunden gezählt. Daneben ist auch der Raum Wels im langjährigen Durchschnitt recht häufig betroffen. Vergleichsweise selten blitzt es hingegen im Bezirk Rohrbach, dort werden durchschnittlich nur halb so viele Einschläge gezählt wie im Bezirk Gmunden - aber immerhin noch mehr als einer pro Quadratkilometer und Jahr.

salzi.at/Thomas Kurat

Die blitzreichste Gemeinden Österreichs ist im Bezirk Weiz, in Miesenbach bei Birkfeld werden pro Jahr durchschnittlich 4,1 Einschläge pro Quadratkilometer verzeichnet. Am seltensten schlägt der Blitz in den Gemeinden St. Anton im Montafon (Vorarlberg) und Zell am Ziller (Tirol) ein. Dort gab es mit 0,3 pro Jahr weniger als einen Blitzeinschlag pro Quadratkilometer.

Blitzableiter und Geräte ausstecken

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit rät zu zweierlei Schutz: Einerseits zum klassischen Blitzableiter, der zwar vielfach nicht mehr vorgeschrieben, aber dennoch effektiv ist. Blitze waren zuletzt wieder Brandauslöser Nummer eins in Österreich, daher ist ein Blitzableiter sicher keine Fehlinvestition. Zum anderen rät das Kuratorium dazu, Geräte auszustecken, sobald ein Gewitter im Anmarsch ist.

Thomas Riha

Heuer hat die Blitzsaison ausgesprochen früh begonnen. Bundesweit wurden bereits 20.000 Blitzeinschläge registriert. Im gesamten Vorjahr waren es in Oberösterreich nur gut 16.000. Heuer dürfte wieder ein starkes Blitzjahr werden, denn für die kommenden drei Monate werden bis zu 150.000 Einschläge in ganz Österreich erwartet.

Link: