19 Millionen Euro für FH Wels

Der Welser Standort der Fachhochschulen wird ausgebaut. Knapp 19 Millionen Euro werden in den Neubau eines Labors und in den neuen Sitz des Managements aller Fachhochschulen gesteckt. Fertig sein sollen die Gebäude Ende 2019 und im Frühjahr 2020.

Auch wenn in der Fachhochschule Wels viel an Robotern und Automatisierungsprozessen geforscht wird - beim Spatenstich müssen Politiker, Fachhochschulleitung und Bauunternehmer noch selbst Hand anlegen.

FH Wels

Auf den Arealen mitten in der Stadt sollen die beiden Gebäude innerhalb der nächsten eineinhalb beziehungsweise zwei Jahre entstehen. Gebaut werden ein neues Labor und das zentrale Verwaltungsgebäude aller Fachhochschulen. Kostenpunkt: knapp 19 Millionen Euro. Die aber gut investiert sind, sagen die Geldgeber. Denn gerade Technik, Robotik und Lebensmittelforschung seien Themen der Zukunft, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP)

FH Wels

Mehr als 5.300 Studentinnen und Studenten absolvierten an der FH Wels bereits eine Ausbildung. Aktuell studieren rund 2.000 in Wels, in den nächsten Jahren sollen es bis zu 2.300 sein. Gemeinsam wird mit Professoren an wirtschaftsnahen Projekten geforscht. Der Anteil ausländischer FH-Studenten in Wels beträgt 15 Prozent.

