Oberösterreicher in NÖ schwer verletzt

Auf einer niederösterreichischen Baustelle ist ein Arbeiter aus Oberösterreich schwer verunglückt. Der Mann stürzte von einem Glasdach in die Tiefe und zog sich dadurch schwere Verletzungen zu.

Der 58-jährige Oberösterreicher hatte in Kirchschlag in der Buckligen Welt auf einem Glasdach gearbeitet. Dabei geriet er zwischen zwei Planken des Daches und stürzte fünf Meter in die Tiefe. Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen wurde beim Aufprall auf dem Betonboden schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen. Den Unfallhergang muss nun das Arbeitsinspektorat klären.