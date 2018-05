Linz: Kommt Alkoholverbot für Hessenplatz?

Die Stadtpolitiker werden am Donnerstag im Gemeinderat voraussichtlich ein Alkoholverbot für und rund um den Hessenplatz beschließen. Neben FPÖ und ÖVP werden sich auch Gemeinderäte der SPÖ und der NEOS dafür aussprechen.

Ein Alkoholverbot soll zu mehr Ruhe und Sicherheit führen und so den Brennpunkt Hessenplatz entschärfen, so die Hoffnung einiger Stadtpolitiker. Nach dem bisherige Anläufe der FPÖ und ÖVP in den letzten Jahren keine Mehrheit gebracht hatten, werden heute auch SPÖ-Gemeinderäte und zwei der drei NEOS Mandatare für dieses Verbot stimmen. Die NEOS fordern jedoch eine Befristung auf ein Jahr mit einer anschließenden öffentlichen Evaluierung.

Alkoholverbot vielleicht schon ab Freitag

Die Grünen und die KPÖ sprechen sich gegen das Alkoholverbot aus. Sie befürchten unter anderem, dass das Problem nicht gelöst, sondern verdrängt werde.

ORF

Das Alkoholverbot auf dem Linzer Hessenplatz und den angrenzenden Straßenbereichen wird nach der Kundmachung in Kraft treten. Diese wird am Freitag oder in der kommenden Woche durchgeführt werden.

Geldstrafen bis 218 Euro

Wer sich trotz des Alkoholverbots mit einer Flasche Wein oder einem Bier in den Park setzen wird, muss eine Geldstrafe zwischen 35 und 218 Euro zahlen. Es kann aber auch eine Verwarnung ausgesprochen werden. Kontrolliert wird die Einhaltung des Alkoholverbots von Mitarbeitern des Ordnungs- und des Erhebungsdienstes.

Links: