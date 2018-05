Sexuelles Verhältnis: Lehrer vor Gericht

Weil er im Herbst 2015 mit seiner Schülerin ein sexuelles Verhältnis gehabt haben soll, muss sich ein 50-Jähriger am Donnerstag vor Gericht verantworten. Dem ehemaligen Lehrer einer Berufsschule wird Amtsmissbrauch vorgeworfen.

Etwa zwei Monate lang sollen die damals 18-Jährige und ihr Lehrer ein Verhältnis gehabt haben. Laut Anklage war die Beziehung sadomasochistisch geprägt. Und, die 18-Jährige in Bäcker- und Konditorausbildung dürfte davon profitiert haben.

Bei fünf bis sechs Prüfungen soll ihr der 50-Jährige die Fragen und Antworten im Vorfeld zugespielt haben. Die Schülerin habe dann jeweils gute Noten bekommen, auch bei einem weiteren Test, bei dem sie statt den Antworten Sexbotschaften hingeschrieben haben soll.

Beziehung wurde wegen Drogenverfahren bekannt

Im Gegensatz zu den anderen Arbeiten habe der Lehrer diesen Test aber schon vernichtet, so die Staatsanwaltschaft. Am Donnerstag muss sich der Lehrer in Linz vor Gericht verantworten. Der Strafrahmen für Amtsmissbrauch beträgt bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe.