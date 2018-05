Neuhofen: Dementer Pensionist abgängig

In Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) ist ein 77-jähriger, an Demenz leidender Pensionist abgängig. Der Mann war Montagnachmittag mit dem Auto seiner Frau weggefahren und wird seither vermisst. Die Polizei ersucht um Hinweise.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, 80 Kilogramm schwer und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Hose, ein kariertes Hemd, eine ärmellose Weste und schwarze Gesundheitsschuhe.

Könnte mit Auto unterwegs sein

Der Gesuchte könnte mit einem Opel Zafira mit dem Kennzeichen LL-767 EI unterwegs sein. Die Angehörigen und die Polizei bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.