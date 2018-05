Jäger stellte Mountainbikern gefährliche Falle

Der Kleinkrieg zwischen Jägern und Mountainbikern, der mancherorts geführt wird, kann extreme Formen annehmen. Im Bezirk Braunau wurde ein Jäger ausgeforscht, der ein Drahtseil über einen Waldweg gespannt hatte.

Weil er befürchtete, dass die Sportler das Wild verschrecken, soll ein Jäger im Bezirk Braunau offenbar deutlich zu weit gegangen sein. In der Gemeinde Neukirchen an der Enknach im Bereich Königsaich wurde ein dünner, vier Meter langer Eisendraht in einer Höhe von etwa 1,70 Meter über einen Waldweg gespannt. Entdeckt wurde der Draht in der von einer 36-Jährigen, die mit dem Mountainbike im Wald unterwegs war.

Draht seit Tagen gespannt

Nur durch Zufall blieb sie kurz vor dem Draht stehen. Sie meldete den Fund der Polizei, die sofort Ermittlungen aufnahm. Dabei stellte sich heraus, dass der Draht bereits drei Tage zuvor gespannt worden sein dürfte.

Täter rasch ausgeforscht

Unfall wurde laut Polizei keiner gemeldet, obwohl mit der Vorrichtung Motorradfahrer und Mountainbiker stark gefährdet waren. Der Täter, ein Jäger, konnte rasch ausgeforscht werden. Der Mann aus dem Bezirk Braunau wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Auch soll der Vorfall der Bezirkshauptmannschaft gemeldet werden, die weitere Schritte prüfen wird.