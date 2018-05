Jugendbande in Leonding ausgehoben

Eine Jugendbande mit zehn Mitgliedern hat die Polizei in Leonding (Bezirk Linz-Land) ausgeforscht. Ihnen wird eine lange Liste von Straftaten vorgeworfen. Drei Verdächtige sitzen in U-Haft, die anderen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Seit Februar dürften die zehn, laut Polizei meist obdachlosen, Jugendlichen gemeinsam in der Wohnung eines 17-jährigen Leondingers gelebt haben. Immer mehr Anzeigen wegen Diebstählen, Sachbeschädigungen und illegaler Drogen häuften sich an.

Bei Einbruch gefilmt

Am 19. April wurden der 17-jährige Leondinger und ein 18-Jähriger aus Bachmannig bei einem Trafikeinbruch in Leonding gefilmt, am 23. April wurden die beiden und eine 18-jährige Obdachlose zu dem Einbruch und anderen Straftaten verhört. Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung, so die Polizei, wurde auch Diebesgut gefunden.

Hausdurchsuchungen und Untersuchungshaft

Am 25. April erstattete die 18-Jährige bei der Polizei Anzeige wegen Nötigung, dabei gestand sie auch gleich eine Reihe neuer, bisher unbekannter Delikte. So kam die Polizei auf die Spur von sieben weiteren Tatverdächtigen. Am 26. April schließlich wurden die beiden Burschen und die 18-Jährige festgenommen, sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Andere Bandenmitglieder waren aber offenbar weiterhin tätig, zwei von ihnen und zwei Taschen voller Diebesgut wurden bei einer Hausdurchsuchung Anfang Mai in der Wohnung des 17-Jährigen entdeckt.

Fast täglich Diebstähle begangen

Insgesamt konnten über 120 Zeitungskassen-Einbruchsdiebstähle im Mühlviertel und im Raum Linz, unzählige Diebstähle sowie Einbrüche in Pasching, schwere Sachbeschädigungen am Hauptbahnhof in Linz, Sachbeschädigungen in Linz und Leonding, sowie Einbrüche in Leonding, Vöcklabruck, Schwanenstadt und Neußerling, Kennzeichendiebstähle, Suchtmittelkonsum sowie Suchtmittelhandel geklärt werden. Laut Polizei haben die Beschuldigten angegeben, fast täglich Diebstähle begangen zu haben.