Jugendliche stahlen aus Langeweile

Mit 47 Straftaten hat die Linzer Polizei sechs Burschen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Verbindung gebracht. Sie hätten aus Langeweile gestohlen, so die Jugendlichen laut Polizei, die weitgehend geständig sind.

Weil ihnen fad war - keine Schule, keine Arbeit - sind die sechs Jugendlichen offenbar auf die Idee gekommen, Straftaten zu verüben. Laut den Ermittlern im großen Stil, denn neben sogenannten Gelegenheitsdiebstähle waren auch Einbrüche in Firmen, Lokale und Geschäfte dabei. Auf ihr Konto gehen auch Sachbeschädigungen, in zwei Fällen der unbefugte Gebrauch von Fahrzeugen und ein Kennzeichendiebstahl.

Schaden von 40.000 Euro

Unterwegs waren die Burschen in Linz, Wels, Linz-Land, Wels-Land, Vöcklabruck und Eferding - sie verursachten einen Schaden von 40.000 Euro. Als Beute hatten sie es auf Bargeld und elektronische Geräte abgesehen. Allerdings entdeckten die Kriminalisten an den Tatorten viele kleine Hinweise wie Fingerabdrücke und DNA-Spuren, die sich schlussendlich zu einem Puzzle zusammenfügten. Zwei der Verdächtigen, die während der Ermittlungen bei einem Diebstahl in Wels aufgeflogen waren, sind in Untersuchungshaft.